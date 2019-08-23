Динара Алимбекова заняла 4-е место в суперспринте летнего ЧМ по биатлону в "Раубичах"

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Динара Алимбекова стала четвертой в финале суперспринта чемпионата мира по летнему биатлону, который проходит в "Раубичах", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динара Алимбекова проиграла лидеру гонки 2,5 сек.

На высшую ступень пьедестала почета поднялась украинская биатлонистка Валентина Семеренко, показав результат 15 мин. 58,8 сек. Серебряная награда досталась спортсменке из Чехии Луции Харватовой (отставание 0,1 сек). Бронзовую медаль завоевала россиянка Екатерина Глазырина, ее отставание от победительницы составило 0,4 сек.

Как сообщалось, золотую награду в суперспринте мирового форума среди юниоров завоевал Никита Лобастов. Во взрослой сборной у парней наилучший результат показал Виктор Кривко, став четвертым.

Белорусский биатлонист Никита Лобастов завоевал золото в суперспринте юниорского летнего ЧМ в "Раубичах" Он преодолел дистанцию за 14 мин. 47,5 сек. На второй позиции разместился атлет из Чехии Витеслав Хорниг, проиграв лидеру гонки 3,6 сек. Бронзовую медаль завоевал россиянин Игорь Малиновский, отставший от белорусского спортсмена на 13 сек.

Белорусский биатлонист Виктор Кривко финишировал четвертым в суперспринте летнего ЧМ в "Раубичах" На высшую ступень пьедестала почета поднялся атлет из Республики Корея Тимофей Лапшин. Он преодолел дистанцию за 14 мин. 7,6 сек.

Участие в мировом форуме по летнему биатлону принимают около 250 спортсменов (взрослые и юниоры) из 26 стран. Завтра, 24 августа, атлеты у взрослых и юниоров выявят сильнейших в спринте. Завершатся состязания 25 августа.

Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" принимает чемпионат мира по летнему биатлону во второй раз. До этого мировое первенство проводилось здесь в 1999 году.-0-