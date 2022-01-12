12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова заняла четвертое место в спринте на шестом этапе Кубка мира по биатлону, стартовавшем сегодня в немецком Рупольдинге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию в 7,5 км Динара Алимбекова, прошедшая оба огневых рубежа без промахов, преодолела за 20 мин. 15 сек. На полминуты она отстала от победительницы - шведки Эльвиры Эберг, также отстрелявшей чисто. На второй позиции с отставанием в 22 сек. расположилась лидер общего зачета Марте Ройселанн из Норвегии. Третье время дня показала итальянка Доротея Вирер, опередившая Динару Алимбекову всего на полсекунды.

Четвертое место в личной гонке белоруска занимает уже в шестой раз в текущем розыгрыше Кубка мира.

Еще одна представительница Беларуси Елена Кручинкина также обошлась без неточных выстрелов и заняла лучшее в сезоне 13-е место. Анна Сола зашла на три штрафных круга и в итоге финишировала лишь на 36-й позиции. Ирина Лещенко показала 54-й результат (2 промаха), Алина Пильчук - 64-й (0), Ирина Кручинкина стала 67-й (2).

Завтра в Рупольдинге состоится мужской спринт. Также в программе этапа - женская и мужская эстафеты, которые пройдут в пятницу и субботу соответственно. На 16 января запланированы две гонки преследования.-0-