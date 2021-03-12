Динара Алимбекова заняла шестое место в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Чехии

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова заняла шестое место на девятом этапе Кубка мира, который продолжается в чешском Нове-Место-на-Мораве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию в 7,5 км с двумя огневыми рубежами олимпийская чемпионка Игр-2018 в эстафете прошла медленней победительницы Тириль Экхофф из Норвегии на 31,4 сек., допустив один промах. Скандинавская стреляющая лыжница показала итоговые 18 мин. 11,1 сек. и также была единожды неточна в стрельбе. Второе место оставила за собой немка Дениз Херрманн, отстрелявшаяся без промахов, но уступившая Тириль Экхофф 6,1 сек. Третье место у Доротеи Вирер из Италии (отставание 10,5 сек., без промахов).

Что касается остальных белорусок, то Анна Сола заняла 29-е место (отставание 1 мин. 25,3 сек., три промаха). Ирина Кривко - 40-я (отставание 1 мин. 34,0 сек., один промах), Елена Кручинкина - 51-я (отставание 1 мин. 48,3 сек., три промаха). Всего на старт спринтерской гонки вышли 103 спортсменки.-0-