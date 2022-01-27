Динара Алимбекова: жду не дождусь вылета в Пекин

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова готова отправиться на Олимпиаду. Об этом спортсменка написала на своей странице в Instagram, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"8 дней до моих, уже вторых, Олимпийских игр, жду не дождусь завтрашнего вылета в Пекин", - написала Алимбекова в соцсети.

Сегодня в столицу Китая прибыла мужская команда биатлонистов, в составе которой Антон Смольский, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский и Роман Елетнов. После всех необходимых процедур команда начнет подготовку к стартам в Национальном биатлонном центре в Чжанцзякоу.

Первые медали Игр-2022 в биатлоне будут разыграны 5 февраля в смешанной эстафете.-0-