Дипломатам рассказали о подготовке к II Европейским играм

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представителям иностранных дипмиссий и международных организаций рассказали о подготовке к II Европейским играм, сообщили БЕЛТА в дирекции игр.

Брифинг прошел в штаб-квартире Национального олимпийского комитета. Заместитель директора фонда II Европейских игр Анатолий Котов отметил, что белорусская сторона признательна за оказанное доверие и возможность провести столь крупные соревнования, которые станут значимым событием в спортивной и культурной жизни всего континента. Он обратил внимание, что по масштабу предстоящие соревнования сравнимы с зимними Олимпийскими играми 2018 года в Пхенчхане. "Одна из главных целей, которые мы ставим перед собой, - продвинуть идеалы мира, дружбы, равенства и честного спортивного соперничества, то есть, олимпийские ценности", - подчеркнул Анатолий Котов.

Свое участие в II Европейских играх подтвердили национальные олимпийские комитеты 50 стран Европы, объединенные под эгидой Европейских олимпийских комитетов. На встрече рассмотрены вопросы, связанные с участием иностранных делегаций в церемониях открытия и закрытия игр, а также касающиеся билетной программы, аккредитации, размещения, протокола, возможности безвизового въезда в Беларусь в период проведения форума.

"Представителей посольств проинформировали об изменениях в программе соревнований, аккредитации высокопоставленных должностных лиц иностранных государств, ключевых моментах пребывания делегаций. Также сообщалось об аккредитационных привилегиях для тех или иных клиентских групп игр, о решении об освобождении от платы за проезд по платным автомобильным дорогам в Беларуси иностранцев, использующих транспортные средства с технически допустимой общей массой не более 3,5 т в период с 10 июня по 10 июля 2019 года", - рассказали в дирекции.

Заместитель министра иностранных дел Беларусь Андрей Дапкюнас отметил значительный интерес к предстоящему форуму уже на данном этапе подготовки. "Все, кто задействован в организации игр - от дирекции до министерств, на всех этапах будут открыты для сотрудничества и готовы предоставить нужную информацию. Представители организационного комитета игр учтут в своей работе даже самые незначительные детали, чтобы у участников и гостей не возникало сомнений, что предстоящий форум станет запоминающимся событием", - отметил он.

В брифинге приняли участие представители дипломатических миссий около 25 стран. По окончании мероприятия представители дипломатического корпуса смогли увидеть талисман II Европейских игр - лисенка Лесика, а также посетить фотовыставку, рассказывающую о спортивной Беларуси и достижениях белорусских атлетов на международной арене.-0-