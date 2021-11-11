Директор FIS: "Раубичи" обладают большим потенциалом для развития

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор соревнований FIS по прыжкам на лыжах с трамплина Сандро Пертиле с 8 по 10 ноября посетил Беларусь, сообщили БЕЛТА в НОК.

Сандро Пертиле провел совещания с руководством НОК Беларуси, Министерства спорта и туризма, Белорусского лыжного союза, на которых обсуждались вопросы развития прыжков на лыжах с трамплина и соответствующей инфраструктуры в нашей стране.

Директор FIS посетил спорткомплекс "Раубичи", ознакомился с его инфраструктурой и дальнейшими планами по развитию, побывал на тренировке юных белорусских летающих лыжников и пообщался с тренерским составом. "В Беларуси большое внимание уделяется детскому спорту. Прыжки на лыжах с трамплина - один из самых популярных зимних видов. Я вижу огромный взаимный потенциал. FIS будет и дальше оказывать всестороннюю помощь и приложит максимум усилий для развития прыжков на лыжах с трамплина в вашей стране. Меня особо впечатлили "Раубичи", это комплекс с большим потенциалом для развития", - сказал Сандро Пертиле.

Он также положительно оценил выставочную экспозицию НОК Беларуси, в которой представлены главные достижения белорусского спорта, подчеркнув, что за короткий период суверенной истории Беларуси удалось достичь высоких спортивных результатов на международной арене.

По итогам визита достигнута договоренность о продолжении работы с кратко- и долгосрочными дорожными картами по развитию прыжков на лыжах с трамплина в Беларуси, поддержании взаимных контактов, консультаций и встреч.-0-