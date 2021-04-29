Дискобол Евгений Богуцкий выиграл международный турнир по легкоатлетическим метаниям в Бресте

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Метатель диска Евгений Богуцкий выиграл золото международного турнира по легкоатлетическим метаниям памяти заслуженного тренера СССР Евгения Шукевича в Бресте и выполнил квалификационный норматив для участия в Олимпиаде в Токио, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БФЛА.

Итоговый результат дискобола из Минской области в лучшей попытке - 66 м 3 см. Его лицензия стала 19-й для белорусских легкоатлетов. Серебро в данном виде программы взял многоборец Эдуард Михан из Гомельской области - 51 м 44 см.

В аналогичном виде программы у женщин первенствовала Светлана Серова из Могилевской области - 56 м 36 см. Минчанка Елена Середич выиграла серебро - 51 м 93 см. Бронзовой медалисткой стала Влада Жаворонкова из Могилевской области - 51 м 73 см.

Для лидеров национальной команды данный старт - отличная возможность проверить свои силы накануне Кубка Европы по метаниям, который пройдет в хорватском Сплите с 8 по 9 мая. Кроме того, участники мемориала Евгения Шукевича получают шанс отобраться на Олимпиаду в Токио.-0-

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