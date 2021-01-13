Дистанция 11-го этапа "Дакара-2021" будет сокращена из-за погодных условий

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дистанция 11-го этапа ралли-марафона "Дакар-2021", который проходит в Саудовской Аравии, будет сокращена из-за погодных условий на заключительном отрезке. Такая информация содержится на официальном сайте состязаний.

Как отмечается, протяженность спецучастка уменьшена примерно на 50 км. Сделано это для того, чтобы гонщики избежали опасного отрезка. "Тем не менее дюны остаются основой этого решающего этапа, который заставит участников и их машины пройти испытание", - говорится в сообщении.

Одиннадцатый этап "Дакара", который должен был стать самым длинным в гонке, состоится в четверг. Как отмечается на сайте "Дакара", протяженность спецучастка составит 464 км вместо изначально запланированных 511 км. Напомним, что белорусский экипаж Алексея Вишневского из команды "МАЗ-СПОРТавто" занимает шестое место в генеральной классификации соревнований грузовиков. -0-