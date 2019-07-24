Дизайн медалей Олимпиады-2020 представили в Токио

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Токио представили дизайн золотых, серебряных и бронзовых медалей предстоящей летней Олимпиады. Торжественная церемония состоялась ровно за год до начала Игр, которые стартуют 24 июля 2020 года, сообщает Euronews .

На каждой из медалей изображена эмблема Олимпиады в Токио сферической формы с традиционным японским узором итимацу из расположенных в шахматном порядке четырехугольников, пишет ТАСС. Со всех сторон узор обрамляется трехмерным многогранным "вихрем". На обратной стороне медалей изображена древнегреческая богиня победы Ника.

Вес олимпийских наград составляет примерно 550 г. Примечательно, что они частично изготовлены из бывшей в употреблении электроники, в первую очередь смартфонов и планшетов, которые собирали по всей стране.

Видео с изображением медалей опубликовано в официальном Instagram-аккаунте Токийского оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года, а Паралимпиада продлится с 25 августа по 6 сентября. Японская столица примет Олимпийские игры во второй раз, ранее они проводились здесь в октябре 1964 года. Программа Олимпиады-2020 будет включать пять новых видов спорта: бейсбол, карате, спортивное скалолазание, скейтбординг и серфинг.-0-