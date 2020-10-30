Для подготовки белорусских спортсменов к Олимпиаде планируют задействовать дальневосточную базу

30 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Для подготовки белорусских спортсменов к летним Олимпийским играм в Токио планируется использовать спортивную базу на Дальнем Востоке России. Об этом сообщил сегодня на совместном заседании коллегий Министерства спорта и туризма Беларуси и Министерства спорта России руководитель белорусского ведомства Сергей Ковальчук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Предварительно ранее мы проговаривали вопрос о том, что базы Российской Федерации, в первую очередь дальневосточные, белорусские спортсмены смогут использовать непосредственно перед Олимпиадой. Это нужно для акклиматизации, адаптации наших спортсменов, чтобы более качественно подготовить их к Олимпийским играм в 2021 году. Бокс, легкая атлетика сегодня активно прорабатывают эти вопросы. Думаем, по весне, в марте-апреле отправить в Приморский край группу наших специалистов, чтобы оценить уровень спортивных баз и определить, по каким видам спорта мы могли бы еще там совместно поработать", - сказал Сергей Ковальчук.

"Ваше предложение по проведению совместных сборов перед Олимпийскими играми на Дальнем Востоке мы обязательно рассмотрим, и, я вас уверяю, конечно, найдем решение. Прежде всего мы - спортивная семья. Будем конкурентами на спортивных площадках, но это абсолютно не исключает, а, наоборот, предполагает, что готовиться мы должны вместе и взаимно обогащаться тренерским, соревновательным, спортивным опытом", - поддержал министр спорта России Олег Матыцин.

Он поблагодарил хозяев встречи за возможность ознакомиться со спортивной инфраструктурой областного центра и опытом работы белорусских коллег. "Видим, какую роль играет спорт в стабильной жизни общества. Причем внимание уделяется не только спорту высших достижений. Уверен, что инфраструктура реально доступна и для массового спорта, для детей. Здесь мы увидели хороший, государственный подход по организации занятий, системе подготовки, медицинскому сопровождению. Такой опыт, безусловно, и нам полезен", - отметил министр спорта России.

Участники заседания обсудили вопросы подготовки спортивного резерва, проведения совместных спортивно-массовых/физкультурных и спортивных мероприятий, взаимодействие на международной арене. По итогам коллегии подписаны программа сотрудничества в области физической культуры и спорта между министерствами на 2021-2022 годы и меморандум в области противодействия применению допинга в спорте и борьбе с ним.

В заседании приняли участие посол России Дмитрий Мезенцев, заместитель председателя Брестского облисполкома Геннадий Борисюк, представители министерств с белорусской и российской сторон.-0-