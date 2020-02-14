Для проведения ЧЕ и этапа Кубка IBU заготовлено 10 тыс. кубометров снега - Гагиев

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для того чтобы подготовить трассу в "Раубичах" к проведению ЧЕ и этапа Кубка IBU, работники спорткомплекса заготовили 10 тыс. куб.м снега. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал директор РЦОП "Раубичи" Александр Гагиев.

"Тот снег, который развозится по дистанции сегодня, был заготовлен за двое суток. Удалось наморозить 10 тыс. кубометров. Если погодные условия все же изменятся не в лучшую для проведения биатлонных состязаний сторону, возможно, попросим о помощи и подключим близлежащие трассы в Логойске, "Заячьей поляне", чтобы взять снег оттуда. Главная задача - провести чемпионат Европы", - отметил Александр Гагиев.

Континентальное первенство было перенесено в "Раубичи", поскольку из-за теплой погоды в Эстонии организаторы не смогли гарантировать условия, необходимые для проведения мероприятия. Министерство спорта и туризма Беларуси, а также представители РЦОП "Раубичи" заявили о готовности принять форум. Помимо чемпионата Европы в спорткомплексе под Минском пройдет и этап Кубка IBU с 4 по 7 марта. Программа этого турнира претерпела изменения и будет сокращена на один день.-0-

ЧЕ по биатлону-2020 пройдет в "Раубичах" Континентальное первенство было перенесено в "Раубичи", поскольку из-за теплой погоды в Эстонии организаторы не смогли гарантировать условия, необходимые для мероприятия.