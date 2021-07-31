Дмитрий Асанов завершил выступление на боксерском олимпийском турнире

31 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорус Дмитрий Асанов не сумел пробиться в четвертьфинал олимпийского боксерского турнира, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/8 финала весовой категории 63 кг белорусский боксер проиграл бразильскому спортсмену Вандерсону де Оливейре - 2:3. Дмитрий Асанов неплохо начал бой, успешно проведя первый раунд. Однако потом бразилец стал действовать гораздо агрессивнее, и в итоге судьи отдали предпочтение именно ему. В стартовом поединке представитель Минской области в национальной дружине уверенно разобрался с атлетом из Иордании Мохаммадом Обада Аль-Касбехом - 5:0.

Таким образом, все белорусские боксеры завершили выступления на олимпийском ринге в Токио. Ранее из числа соискателей наград выбыли Александр Радионов (69 кг), Виталий Бондаренко (75 кг) и Владислав Смягликов, который остановился в шаге от медали, уступив в четвертьфинале состязаний весовой категории 91 кг.-0-