Дмитрий Басков избран председателем Федерации хоккея Беларуси

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым председателем ассоциации "Федерация хоккея Республики Беларусь" (ФХРБ) избран Дмитрий Басков. Такое решение приняли сегодня участники внеочередной выборной конференции в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Геннадий Савилов, возглавлявший ФХРБ с июня 2018 года, подал в отставку, которую 26 августа принял исполнительный комитет хоккейной федерации, назначив заместителя Дмитрия Баскова исполняющим обязанности председателя.

Сегодня новый глава ФХРБ поблагодарил делегатов конференции за оказанное доверие и поддержку. Дмитрий Басков отметил, что в последние годы федерация сделала немало для прогресса белорусского хоккея. В частности, повысилась конкурентная борьба в национальном чемпионате, который сейчас стал более привлекательным в маркетинговом плане. Он также сказал, что не планирует проводить каких-то революций, потому что его взгляды на развитие хоккея во многом схожи с Геннадием Савиловым и поэтому общий курс останется прежним. Дмитрий Басков также сообщил о решении уйти с поста генерального директора хоккейного клуба "Динамо-Минск", который он занимал с 2018 года. Сегодня заместителем главы ФХРБ стала Светлана Марченко, которая работала вместе с Дмитрием Басковым в хоккейной школе БФСО "Динамо". Она будет курировать вопросы развития детского хоккея.

Дмитрий Басков, которому сейчас 42 года, был профессиональным хоккеистом, является мастером спорта. В качестве голкипера он выступал за минскую "Юность", гродненский "Неман", "Брест", "Витебск". Становился чемпионом Беларуси. Играл в составе юниорской и молодежной сборных Беларуси, привлекался в национальную команду. В 2002 году окончил Белорусский государственный университет по специальности правоведение, в 2009-м - Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов физической культуры, спорта и туризма БГУФК по специальности "тренерская работа", обучался в бизнес-школе. В 2013 году Дмитрий Басков возглавил СДЮШОР БФСО "Динамо". Сумел привлечь к работе сильных специалистов, под его руководством школа стала лучшей в стране. Три года подряд она занимала первое место в республиканском медальном зачете.-0-

Фото Сергея Шелега