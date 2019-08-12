Дмитрий Басков: в ХК "Динамо-Минск" готовы доверять молодежи

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой защитник Павел Денисов подписал трехлетний контракт с хоккейным клубом "Динамо-Минск", сообщили БЕЛТА в пресс-службе команды.

Восемнадцатилетний игрок отлично зарекомендовал себя на Кубке губернатора Нижегородской области, где стал одним из лучших бомбардиров команды. Он сыграл в четырех матчах, набрал 3 (0+3) очка и регулярно выходил на площадку при действиях в большинстве. Прошлый сезон Павел Денисов провел в юниорской команде Беларуси, на чемпионате мира (U-18) в пяти матчах отличился голевым пасом и помог партнерам повторить лучший результат в истории - 5-е место.

Павел Денисов. Фото ХК "Динамо-Минск"

"Мы готовы доверять молодежи. Это наша осознанная стратегия, - прокомментировал подписание соглашения гендиректор "Динамо" Дмитрий Басков. - Наш тренерский штаб способен раскрывать таланты. Вы прекрасно помните, как Крэйг Вудкрофт развивал юных Хенкеля и Лисовца, без которых сейчас сложно представить сборную Беларуси. Уверен, работа Вудкрофта и Грабовского с Денисовым и другими молодыми хоккеистами принесет пользу всему белорусскому хоккею. Подобный подход необходим сейчас всем нашим клубам. Так же, как и "Динамо", необходимо задуматься над развитием, не ограничиваясь решением лишь краткосрочных турнирных задач".

Минское "Динамо" вернулось из Нижнего Новгорода, где на турнире губернатора заняла четвертое место, и готовится к решающему этапу Кубка Беларуси, который пройдет с 17 по 18 августа в Орше. К тренировкам с "зубрами" приступили и легионеры минской команды Юнас Энрот, Марк-Андре Граньяни, Стефан Эллиотт и Дрю Шор.-0-