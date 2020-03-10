Дмитрий Басков возглавил Совет директоров клубов ФХБ

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор минского "Динамо" Дмитрий Басков стал председателем Совета директоров клубов Федерации хоккея Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе общественного объединения.

На этом посту Басков сменил Алексея Торбина, который занимал должность с июля 2019 года. Такое решение членов совета, в который входят все руководители белорусских клубов, отразило системообразующее значение ХК "Динамо-Минск" в национальном хоккее. Дмитрий Басков будет представлять интересы белорусских клубов в Исполнительном комитете Федерации хоккея Беларуси.

ХК "Динамо-Минск" должен стать надежным кадровым резервом белорусского клуба в КХЛ и национальной сборной. Поскольку "Динамо" не участвует в чемпионате Беларуси, это позволит руководителю главного клуба страны придерживаться нейтралитета при рассмотрении спорных вопросов, касающихся белорусского чемпионата.-0-