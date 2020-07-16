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16 июля 2020, 17:17

Дмитрий Дащинский избран председателем Белорусской ассоциации школьного спорта

Дмитрий Дащинский. Фото из архива
Дмитрий Дащинский. Фото из архива

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председателем Белорусской ассоциации школьного спорта избран Дмитрий Дащинский. Такое решение принято сегодня во время заседания Исполнительного комитета Белорусской ассоциации школьного спорта (БАШС). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования.

В работе заседания приняли участие члены Исполнительного комитета БАШС и представители Министерства образования. Кандидатура белорусского фристайлиста, двукратного призера Олимпийских игр в акробатике, заслуженного мастера спорта Беларуси, тренера юниорской команды Дмитрия Дащинского была поддержана единогласно.

На заседании также были рассмотрены вопросы дальнейшего развития Белорусской ассоциации школьного спорта. Общее собрание БАШС планируется провести в августе.-0-

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