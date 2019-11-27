Дмитрий Дудик назвал расширенный состав команды на молодежный ЧМ-2020 (DIA) по хоккею в Минске

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер молодежной сборной Беларуси Дмитрий Дудик назвал расширенный состав команды на молодежный ЧМ-2020 (DIA) по хоккею, который пройдет с 9 по 15 декабря в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ФХРБ.
В тренировочном лагере накануне чемпионата будут работать 32 хоккеиста. Окончательную заявку в 22 игрока тренерский штаб "молодежки" определит под занавес работы кэмпа.
Вратари: Никита Толопило, Ростислав Зиновенко, Алексей Колосов;
Защитники: Владислав Колячонок, Илья Соловьев, Павел Денисов, Вадим Щечин, Павел Воронов, Владислав Барковский, Дмитрий Козорез, Александр Шкрабов, Владимир Ерменков, Алексей Котеловский;
Нападающие: Алексей Протас, Илья Усов, Владимир Алистров, Евгений Оксентюк, Валентин Демченко, Виктор Масилевич, Виталий Пинчук, Илья Казьянин, Нассер Субхи, Павел Ажгирей, Никита Пышкайло, Егор Буяльский, Илья Крылович, Даниил Мартынов, Александр Пальчик, Матвей Курилович, Олег Качеловский, Данила Климович, Арсений Спивак.
Так, молодежная сборная начнет целенаправленную подготовку к домашнему турниру 29 ноября на базе "Чижовка-Арены". Хоккеисты из североамериканских клубов присоединятся к белорусской команде в первых числах декабря. Подопечные Дмитрия Дудика 3 и 4 декабря проведут совместные игровые тренировки с юниорской сборной Беларуси (U-18).
Матчи молодежного чемпионата мира будут проводиться на льду "Чижовка-Арены". Сборная Беларуси поборется за выход в элиту с командами Австрии, Словении, Норвегии, Дании и Латвии.-0-