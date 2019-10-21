Дмитрий Иванов занял 5-е место на юниорском ЧЕ по тяжелой атлетике в Бухаресте

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Дмитрий Иванов (весовая категория 67 кг) занял пятое место на юниорском чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходит 17-27 октября в Бухаресте, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В двоеборье (рывок и толчок) белорус показал результат 290 кг (129+161).
На высшую ступень пьедестала почета поднялся россиянин Зульфат Гараев (144+170). Серебряную награду завоевал болгарский спортсмен Стильян Гроздев (135+167). Бронзовая медаль досталась его партнеру по команде Валентину Генчеву (134+165).
Белорус Геннадий Лаптев (67 кг) на молодежном континентальном форуме выступит 22 октября.
Ранее его партнерша по команде Людмила Псыщаница (55 кг) поднялась на высшую ступень пьедестала почета в двоеборье.
В Бухаресте в юниорском (U20) и молодежном (U23) чемпионатах Европы участвуют около 500 спортсменов из 40 стран. Оба турнира лицензионные и дают атлетам право заработать очки в олимпийский рейтинг Токио-2020. Юниорский чемпионат носит золотой статус, молодежный - серебряный.-0-