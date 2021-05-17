17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дмитрий Кравченко стал новым тренером ХК "Металлург-Жлобин". На этом посту он сменил Анатолия Степанищева, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Под руководством прежнего наставника жлобинская хоккейная дружина добилась лучшего результата с 2013-го года, выйдя в полуфинал плей-офф Кубка Президента. Что касается Дмитрия Кравченко, на уровне элитного дивизиона чемпионата Беларуси он возглавлял гродненский "Неман", с которым выигрывал чемпионат Беларуси в 2013 году. В 2011-м и 2012 годах становился с этой дружиной серебряным призером турнира. Также работал в "Динамо-Молодечно". Был востребован в качестве ассистента главного тренера минского "Динамо" в КХЛ.

В 2011-м и 2013 годах признавался лучшим хоккейным тренером Беларуси.-0-