Белорус Дмитрий Лазовский стал 5-м в индивидуальной гонке на юниорском ЧЕ по биатлону, победил чех Витеслав Хорниг

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Дмитрий Лазовский стал пятым в индивидуальной гонке на чемпионате Европы по биатлону среди юниоров в австрийском Хохфильцене, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На высшую ступень пьедестала почета поднялся чех Витеслав Хорниг, преодолевший дистанцию в 15 км за 44 мин. 26,5 сек. Серебряную награду завоевал словенец Алекс Цисар (отставание 29 сек.). Замкнул тройку сильнейших итальянец Патрик Браунхофер (отставание 1 мин. 14,2 сек.).
Белорус уступил победителю гонки 1 мин. 41,4 сек.
Другие белорусские спортсмены показали следующие результаты: Иван Тулатин стал 29-м, Илья Авсеенко - 35-м. Александр Кошин расположился на 45-й позиции итогового протокола, Святослав Зайченко - на 80-й.
Состязания продолжатся сегодня в 15.30 индивидуальной гонкой на 12,5 км у девушек. Беларусь представят Алина Пильчук, Дарья Кудаева и Карина Ануфриенко.
Сингл-микст и смешанная эстафета пройдут 12 марта, спринты - 14 марта. Завершится юниорский чемпионат Европы 15 марта пасьютами.-0-