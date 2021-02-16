Дмитрий Лазовский стартует 27-м в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский стартует 27-м в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Такая информация содержится на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Что касается остальных белорусов, то Антон Смольский получил 46-й стартовый номер, Сергей Бочарников - 79-й, а Максим Воробей - 99-й. Всего на старте ожидается 101 спортсмен.

Индивидуальная гонка на 20 км с четырьмя огневыми рубежами состоится в среду, 17 февраля, и начнется в 16.30 по минскому времени. Действующим чемпионом мира в данной дисциплине является француз Мартен Фуркад, завершивший карьеру.-0-