26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дмитрий Лукашенко переизбран председателем центрального совета Президентского спортивного клуба на общем собрании республиканского государственно-общественного объединения, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе организации.

В состав центрального совета Президентского спортивного клуба помимо Дмитрия Лукашенко вошли Сергей Булыгин, Анатолий Варивончик, Андрей Карпович, Марина Лобач, Виктор Лукашенко, Александр Мошенский, Сергей Сафарьян и Олег Шепель.

Еще одним ключевым вопросом мероприятия было подведение итогов работы клуба за 2016-2020 годы и обозначение направлений деятельности организации на последующие пять лет.

Планируется дальнейшее совершенствование работы по решению поставленных перед клубом государственно значимых задач, активное участие в организации и проведении на территории Беларуси спортивных и спортивно-массовых мероприятий. Президентский спортивный клуб намерен расширять международные связи для формирования положительного имиджа Республики Беларусь и укрепления ее позиций на международной спортивной арене.-0-

Фото Президентского спортивного клуба