Дмитрий Марфушкин завоевал бронзу в прыжках с шестом на ЕЮОФ в Баку

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкоатлет Дмитрий Марфушкин завоевал бронзовую медаль в прыжках с шестом на XV Летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале (ЕЮОФ) в Баку, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В своей лучшей попытке он преодолел высоту на отметке 4 м 80 см с первого раза. Второе место занял финский атлет Юхо Аласаари - 4 м 90 см, а чемпионом олимпийского фестиваля стал Энтони Аммирати из Франции - 4 м 95 см.
Бронзовая медаль Дмитрия Марфушкина девятая у сборной Беларуси в Баку. Ранее восемь наград (две золотые и шесть бронзовых) завоевали представители борьбы.
В секторе для метания молота белоруска Мариола Букель заняла четвертое место - 68 м 85 см, а первое у Сийи Косонен из Финляндии 72 м 35 см.
Европейский юношеский олимпийский фестиваль завершится в Баку 27 июля.-0-
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