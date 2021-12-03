Дмитрий Мазуркевич занял 6-е место на этапе КМ по лыжной акробатике в Финляндии

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский фристайлист Дмитрий Мазуркевич занял шестое место на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Руке (Финляндия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Его итоговая оценка - 114,81 балла. На седьмой позиции завершил старт еще один белорус Игорь Дробенков - 111,37 балла. Максим Густик стал 12-м, Станислав Гладченко - 21-м, Павел Дик - 26-м и Макар Митрофанов - 36-м.

Победу праздновал россиянин Максим Буров - 123,08 балла. Второе место у китайца Цзунъян Цзя - 122,57 балла. Замкнул тройку сильнейших швейцарец Ной Рот - 121,27 балла.-0-