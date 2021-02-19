Дмитрий Миньков выиграл серебро турнира "Большого шлема" по дзюдо

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дзюдоист Дмитрий Миньков стал серебряным призером турнира серии "Большого шлема" в Тель-Авиве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации дзюдо.

Выступающий в весовой категории до 66 кг уроженец Могилева одержал победы над ирландцем Натаном Бернсом, Амитом Бобовичем из Израиля, узбеком Сардором Нуриллаевым и российским атлетом Мурадом Чопановым. В решающем поединке он встретился с обидчиком еще одного белоруса Дмитрия Шершаня, испанцем Альберто Мартином Гайтеро и вынужден был признать превосходство соперника.

Тем не менее попадание на пьедестал турнира в Тель-Авиве принесло Дмитрию Минькову 700 очков в мировой рейтинг.

В Тель-Авиве на татами выйдут еще несколько белорусских спортсменов: Вадим Шока, Никита Свирид, Владислав Терпицкий, Александр Ваховяк и Марина Слуцкая. Завершится турнир в Тель-Авиве 20 февраля.

Отметим, что в квалификационную систему к Играм в Токио также вошли соревнования в Ташкенте (5-7 марта), Тбилиси (26-28 марта), Анталии (1-3 апреля) и Париже (8-9 мая), чемпионат Европы в Лиссабоне (16-18 апреля) и чемпионат мира в Будапеште (6-13 июня).

Олимпийский турнир по дзюдо в Токио состоится с 24 по 31 июля.-0-