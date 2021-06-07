Дмитрий Миньков занял 7-е место на ЧМ по дзюдо в Венгрии

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Дмитрий Миньков, выступающий в весовой категории 66 кг, занял седьмое место на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке спортсмен из Могилевской области досрочно победил Миада Носрати из Ирана. Затем превосходство белоруса признали Альберто Гайтеро Мартин из Испании и Чанчжон Ким из Республики Корея. Казахстанский дзюдоист Елдос Жумаканов оказался сильнее Дмитрия Минькова, который получил право на выступление в утешительном раунде, но был вынужден закончить борьбу после схватки с россиянином Якубом Шамиловым.

Первенствовал в весовой категории 66 кг японец Йосиро Маруяма, в финале победивший итальянца Мануэля Ломбардо. Бронзовые медали на счету Якуба Шамилова и монгола Баскуу Йондонперенлеи.

В соревнованиях женщин категории 52 кг победу праздновала японка Аи Сисиме. Серебряная награда у испанской спортсменки Аны Бокс Перес. Бронзу разделили Фабиан Кочер из Швейцарии и израильтянка Гефен Примо.-0-