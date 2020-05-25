25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард солигорского "Шахтера" Дмитрий Подстрелов признан лучшим игроком 10-го тура футбольного чемпионата Беларуси по версии Белорусской федерации футбола, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В победной домашней игре с бобруйской "Белшиной" (4:0) Дмитрий Подстрелов вышел на замену за 20 минут до финального свистка и в течение трех минут оформил голевой дубль.

В предыдущем туре лучшим игроком был назван бразильский полузащитник жодинского "Торпедо-БелАЗа" Луис Велозу.

До этого лучшими игроками признавались: Игорь Стасевич (БАТЭ, Борисов), Иван Бахар ("Динамо", Минск), Габриэль Рамос, Валерий Горбачик (оба - "Торпедо-БелАЗ", Жодино), Никита Мельников, Михаил Барановский (оба - "Славия", Мозырь), Денис Панкратов ("Слуцк"), Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ", Минск).

Сейчас турнирную таблицу возглавляет БАТЭ, набравший 22 очка, на балл меньше у минского "Энергетика-БГУ", по 18 очков имеют "Шахтер" и жодинское "Торпедо-БелАЗ".

Матчи 11-го тура 30-го чемпионата Беларуси запланированы на 29-31 мая.-0-