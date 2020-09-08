Дмитрий Подстрелов стал автором лучшего гола чемпионата Беларуси в августе

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полузащитник солигорского "Шахтера" Дмитрий Подстрелов стала автором самого красивого гола чемпионата Беларуси в августе. Таков результат традиционного голосования болельщиков, которое проводит ассоциация "Белорусская федерация футбола", сообщает корреспондент БЕЛТА.

На 78-й минуте домашнего поединка 21-го тура с действующими чемпионами страны футболистами брестского "Динамо" Дмитрий Подстрелов получил мяч на линии штрафной площади и эффектным ударом принес победу "Шахтеру" - 1:0. В июле автором лучшего гола белорусского первенства также стал представитель солигорского клуба - нападающий Виталий Лисакович, который теперь выступает в российской премьер-лиги в составе московского "Локомотива".

Сейчас положение в турнирной таблице 30-го чемпионата Беларуси таково: "Шахтер" (Солигорск) - 43 очка (22 матча), БАТЭ (Борисов) - 43 (22), "Неман" (Гродно) - 38 (22), "Ислочь" (Минский район) - 35 (22), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 35 (22), "Энергетик-БГУ" (Минск) - 34 (22), "Динамо" (Минск) - 33 (21), "Рух" (Брест) - 33 (22), "Витебск" - 30 (22), "Динамо" (Брест) - 29 (20), "Славия" (Мозырь) - 24 (20), "Минск" - 22 (20), "Слуцк" - 21 (21), "Городея" - 20 (22), "Белшина" (Бобруйск) - 19 (22), "Смолевичи" - 14 (20).

Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард "Шахтера" Джасурбек Яхшибоев, в активе которого 12 мячей.

В следующем туре встречаются:

11 сентября "Минск" - "Городея";

12 сентября "Рух" - "Неман", БАТЭ - "Смолевичи", "Динамо" (Минск) - "Динамо" (Брест), "Шахтер" - "Витебск";

13 сентября "Белшина" - "Ислочь", "Торпедо-БелАЗ" - "Славия", "Энергетик-БГУ" - "Слуцк".-0-