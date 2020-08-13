Дмитрий Рекиш признан лучшим игроком 21-го тура чемпионата Беларуси по футболу

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полузащитник бобруйской "Белшины" Дмитрий Рекиш признан лучшим игроком 21-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В победной домашней игре со "Слуцком" (4:2) 31-летний хавбек провел на поле 70 минут и дважды поразил ворота соперников.

Сейчас турнирную таблицу 30-го чемпионата Беларуси возглавляет солигорский "Шахтер", набравший 43 очка в 21 проведенной встрече. На три балла отстает борисовский БАТЭ (21 матч), у гродненского "Немана" 38 очков (20).

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард "Шахтера" Джасурбек Яхшибоев, забивший 12 мячей.

Матчи следующего тура белорусского первенства запланированы на 21-23 августа.-0-