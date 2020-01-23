Дмитрий Шершань и Дмитрий Миньков остались без наград на турнире по дзюдо серии Гран-при в Израиле

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены Дмитрий Шершань и Дмитрий Миньков (у обоих весовая категория 66 кг) выбыли из списка претендентов на награды престижного турнира по дзюдо серии Гран-при, который проходит 23-25 января в Тель-Авиве (Израиль), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Шершань уступил в первом поединке португальцу Жоао Крисостомо и завершил выступление на турнире. Его партнер по команде Дмитрий Миньков в первой схватке оказался сильнее испанца Давида Торне Гарсиа. Также он победил своего следующего оппонента из Словении Адриана Гомбока, но проиграл атлету из Республики Корея Ану Баулу.

На высшую ступень пьедестала почета поднялся Ан Баул. Серебряную медаль завоевал казахстанский спортсмен Ерлан Серикжанов. На третьей позиции разместились Даниэль Каргнин из Бразилии и израильский дзюдоист Таль Фликер.

За медали престижного форума 24 января поборются спортсменки в весовых категориях 63 кг и 70 кг, мужчины выявят сильнейшего в категориях 73 кг и 81 кг. Белорусскую сборную в этот день представит Юсуп Бекмурзаев (81 кг).

В соревнованиях принимают участие 583 спортсмена из 85 стран.

На этом турнире в 2019 году белорусские атлеты завоевали золотую и бронзовую награды. В медальном зачете сборная Беларуси заняла шестое место.

Призовые места на этапах Гран-при по дзюдо позволяют спортсменам набирать очки в единый мировой рейтинг-лист. Впоследствии их количество, заработанное на турнирах разного уровня, определяет попадание на континентальные чемпионаты, чемпионаты мира и Олимпийские игры.-0-