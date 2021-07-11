Дмитрук и Шнайдер выиграли юниорский парный разряд Уимблдона

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба сегодня завершается 134-й Уимблдонский турнир, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В финальном матче юниорского парного разряда среди девушек белорусская теннисистка Кристина Дмитрук и россиянка Диана Шнайдер победили в двух партиях бельгийско-финский тандем София Костулас/Лаура Хиетаранта - 6:1, 6:2.
Позже в решающем поединке мужского одиночного разряда пятикратный триумфатор Уимблдона, лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович встретится с итальянцем Маттео Берреттини, занимающим 9-е место в мировом рейтинге.
Победительницей женского одиночного разряда стала первая ракетка планеты австралийская теннисистка Эшли Барти, обыгравшая в финале чешку Каролину Плишкову (13-й номер рейтинга WTA) - 6:3, 6:7 (4:7), 6:3.
Четвертая ракетка мира белоруска Арина Соболенко проиграла в полуфинальном матче Каролине Плишковой - 7:5, 4:6, 4:6. До этого поражения лучшая белорусская теннисистка поочередно победила румынку Монику Никулеску (191) - 6:1, 6:4, британку Кэти Бултер (219) - 4:6, 6:3, 6:3, колумбийку Марию Камилу Осорио Серрано (94) - 6:0, 6:3, представительницу Казахстана Елену Рыбакину (20) - 6:3, 4:6, 6:3 и тунисскую теннисистку Унс Джабир (24) - 6:4, 6:3.
Общий призовой фонд нынешнего Уимблдонского турнира составляет 35 млн фунтов стерлингов. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получают по 1,7 млн фунтов стерлингов. В прошлом году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса. В 2019 году чемпионкой среди женщин впервые стала румынка Симона Халеп, у мужчин свой пятый титул завоевал серб Новак Джокович.-0-