"Дняпро" сыграет за право остаться в высшей лиге чемпионата Беларуси

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу состоялись матчи заключительного тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В игре двух претендентов на переходные поединки минский "Энергетик-БГУ" победил на своем поле могилевский "Дняпро" с результатом 5:3. В составе минчан голевой дубль оформил Илья Шкурин, который с 19 голами стал лучшим бомбардиром 29-го национального первенства.

Новоиспеченный чемпион страны брестское "Динамо" завершил сезон на мажорной ноте, обыграв в гостях минских динамовцев со счетом 3:1. Серебряные призеры нынешнего первенства футболисты борисовского БАТЭ победили в Жодино местное "Торпедо-БелАЗ" - 2:1, а бронзовый призер солигорский "Шахтер" одолел на своем поле гостей из "Городеи" - 1:0.

Результаты остальных встреч 30-го тура: "Витебск" - "Славия" (Мозырь) - 0:2, "Ислочь" (Минский район) - "Минск" - 1:1, "Слуцк" - "Неман" (Гродно) - 2:1.

Итоговое положение:

1. "Динамо" (Брест) - 75 очков,

2. БАТЭ - 70,

3. "Шахтер" - 65,

4. "Динамо" (Минск) - 50,

5. "Ислочь" - 47,

6. "Торпедо-БелАЗ" - 45,

7. "Городея" - 44,

8. "Славия" - 37,

9. "Неман" - 36,

10. "Минск" - 36,

11. "Слуцк" - 34,

12. "Энергетик-БГУ" - 33,

13. "Витебск" - 31,

14. "Дняпро" - 30,

15. "Гомель" - 29,

16. "Торпедо" - 6.

Элитный дивизион покидают "Гомель" и минское "Торпедо", которых заменят "Смолевичи" и бобруйская "Белшина". Финишировавший третьим в первой лиге брестский "Рух" 5 и 8 декабря проведет переходные матчи с "Дняпро" за право сыграть в высшей лиге в следующем сезоне.-0-