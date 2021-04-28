До отправления в Японию участники Игр должны сдать по два теста на коронавирус

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все участники Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио должны будут сдать два теста на наличие коронавируса до отправления в Японию, а по приезде будут проходить ежедневное тестирование в течение первых трех дней. Такая информация содержится в совместном заявлении по итогам онлайн-встречи глав Международного олимпийского комитета (МОК), Международного паралимпийского комитета (МПК), администрации Токио, японского оргкомитета и правительства на официальном сайте МОК, сообщает БЕЛТА.

"Все участники обязаны сдать два теста на COVID-19 перед их вылетом в Японию. Спортсмены и те, кто с ними близко взаимодействует, должны будут проходить тестирование ежедневно для минимизации риска наличия бессимптомных случаев. Все другие участники будут тестироваться ежедневно в течение первых трех дней по прибытии", - говорится в документе.

Кроме того, участникам будет запрещено пользоваться общественным транспортом и принимать пищу вне отведенных для этого мест.

"Тесные контакты определяются следующим образом: это те лица, которые имели продолжительный контакт (в течение 15 минут или более) с человеком, у которого был подтвержден положительный результат теста на COVID-19, на расстоянии одного метра, без маски. Это, в частности, применимо к случаям, когда такой контакт происходит в закрытых помещениях, таких как гостиничные номера или автомобили. Случаи заражения будут подтверждены японскими органами здравоохранения", - поясняется на сайте МОК.

"Мы убеждены, что соблюдение этих правил обеспечит безопасность атлетов, ответственных за проведение Игр лиц, зрителей, а также жителей Токио и других японских городов, принимающих соревнования. Все стороны встречи сегодня вновь подтвердили свою полную приверженность проведению Игр, безопасных для всех участников и жителей Японии", - также говорится в документе.

Решение по допуску местных болельщиков на ОИ в Японии примут в июне. Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа этого года.-0-