До старта Игр в Токио осталось распределить 30% квот

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До начала Игр XXXII Олимпиады в Токио осталось распределить 30% лицензий. Такая информация размещена на официальном сайте по итогам заседания исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Как сообщается, более 7800 спортсменов получили право выступить в Токио летом текущего года. На 12 мая распределено 70% лицензий. "Во многих видах спорта квалификационные соревнования завершились. Оставшиеся 20% лицензий будут распределены между атлетами согласно мировому рейтингу, еще 10% квот останется разыграть на соревнованиях. Крайний срок формирования списков атлетов - 29 июня", - говорится в сообщении.

Белорусская команда по состоянию на 12 мая имеет в своем активе 86 лицензий.

В МОК отмечают, что совместно с оргкомитетом целиком сосредоточены на реализации заключительного этапа подготовки к Играм. Подчеркивается, что Олимпиада в столице Японии позволит объединить мир и станет знаменательным событием.

В ходе заседания исполкома обсуждалась и процедура вакцинирования от коронавируса во время Игр. "МОК усердно работает над тем, чтобы помочь как можно большему числу спортсменов пройти процедуру вакцинации. Предполагается, что подавляющее большинство тех, кто будет проживать в Олимпийской деревне, будут вакцинированы", - заявил директор Международного олимпийского комитета по коммуникациям Марк Адамс.

Как сообщалось, МОК достиг соглашения с крупной американо-германской корпорацией о предоставлении препарата для вакцинации от коронавируса атлетов, которые выступят на Олимпиаде в Токио.

МОК ожидает, что значительная часть участников Игр будет вакцинирована до прибытия в Японию.

Игры XXXII Олимпиады были перенесены в 2020 году на 2021-й из-за распространения коронавируса в мире. Старты состоятся с 23 июля по 8 августа в Токио.-0-