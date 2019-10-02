Болельщик сделал предложение любимой во время матча на "Минск-Арене". Фото из архива

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Домашние игры ХК "Динамо-Минск" в среднем посещают свыше 13 тыс. зрителей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе хоккейного клуба.

Матч "Динамо" и "Сочи" 1 октября посетил 12621 зритель. В среднем домашние игры "зубров" собирают 13280 человек. Это лучшая средняя посещаемость за последние пять сезонов. В сезоне 2014/2015 на домашних встречах минчан присутствовали 14120 болельщиков. Тогда "Динамо" стало третьей командой в Европе по посещаемости.

Ближайшие матчи подопечные Крэйга Вудкрофта проведут дома с челябинским "Трактором" (3 октября) и казанским "Ак Барсом" (6 октября).-0-