Болельщик сделал предложение любимой во время матча на "Минск-Арене". Фото из архива
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2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Домашние игры ХК "Динамо-Минск" в среднем посещают свыше 13 тыс. зрителей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе хоккейного клуба.
Матч "Динамо" и "Сочи" 1 октября посетил 12621 зритель. В среднем домашние игры "зубров" собирают 13280 человек. Это лучшая средняя посещаемость за последние пять сезонов. В сезоне 2014/2015 на домашних встречах минчан присутствовали 14120 болельщиков. Тогда "Динамо" стало третьей командой в Европе по посещаемости.
Ближайшие матчи подопечные Крэйга Вудкрофта проведут дома с челябинским "Трактором" (3 октября) и казанским "Ак Барсом" (6 октября).-0-
Юнас Энрот установил рекорд среди вратарей "Динамо" по количеству побед
Энрот записал на свой счет 36 викторий в форме минской команды и обогнал по этому показателю Ларса Хаугена, который остановился на 35 победах. Тройку лучших замыкает Андрей Мезин, ныне тренирующий вратарей "зубров". Он записал на свой счет 31 успешный матч.