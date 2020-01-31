Доминик Тим обыграл Александра Зверева и впервые пробился в финал Australian Open

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австрийский теннисист Доминик Тим стал вторым финалистом мужского одиночного разряда открытого чемпионата Австралии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня во втором полуфинальном поединке австриец, занимающий 5-е место в мировом рейтинге, победил представителя Германии Александра Зверева (7-й номер рейтинга АТР) - 3:6, 6:4, 7:6, 7:6. Встреча продолжалась 3 часа 34 минуты.

Вчера первым финалистом мужских соревнований стал действующий победитель Australian Open серб Новак Джокович (2), обыгравший в полуфинале швейцарца Роджера Федерера (3) - 7:6, 6:4, 6:3. Для Новака Джоковича предстоящий финал станет восьмым на кортах "Мельбурн Парка", причем во всех предыдущих он выигрывал. В прошлом году серб завоевал свой седьмой титул чемпиона Австралии, победив в решающем матче испанца Рафаэля Надаля.

Доминик Тим 2 февраля впервые будет играть в финале австралийского первенства.

Также в воскресенье пройдет финал мужского парного разряда, в котором австралийцы Макс Перселл и Люк Сэвилл встретятся с американо-британским тандемом Раджив Рам / Джо Солсбери.

Сегодня в решающем матче женского парного разряда венгерка Тимея Бабош и Кристина Младенович из Франции уверенно переиграли в двух сетах чешку Барбору Стрыцову и Се Шувэй из китайского Тайбэя - 6:2, 6:1.

Тимея Бабош и Кристина Младенович победили в женском парном разряде на Australian Open В решающем матче венгерка Тимея Бабош и Кристина Младенович из Франции уверенно переиграли в двух сетах чешку Барбору Стрыцову и Се Шувэй из китайского Тайбэя - 6:2, 6:1.

В субботу, 1 февраля, в финальном поединке женского одиночного разряда испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса (32) будет соперничать с представительницей США Софией Кенин (15).

София Кенин и Гарбинье Мугуруса вышли в финал Australian Open В первом полуфинале американская теннисистка София Кенин, занимающая 15-е место в мировом рейтинге, победила в двух сетах первую ракетку планеты австралийку Эшли Барти - 7:6 (8:6), 7:5.

В этот же день пройдет финал турнира смешанных пар между американо-британским дуэтом Бетани Маттек-Сандс / Джейми Маррей и чешско-хорватским тандемом Барбора Крейчикова / Никола Мектич.-0-

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