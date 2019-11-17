Доминик Тим пробился в финал итогового турнира АТР

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австриец Доминик Тим стал вторым финалистом итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в Лондоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем полуфинальном поединке австрийский теннисист, находящийся на 5-м месте в мировом рейтинге, обыграл прошлогоднего триумфатора итогового турнира представителя Германии Александра Зверева, у которого 7-я позиция - 7:5, 6:3.

Сегодня в решающем матче итогового турнира Доминик Тим встретится с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом (6-й номер рейтинг АТП), который в первом полуфинальном поединке победил третью ракетку планеты швейцарца Роджера Федерера в двух сетах - 6:3, 6:4.

Год назад Александр Зверев победил в финале серба Новака Джоковича, который на этот раз не смог выйти из группы.

В решающем матче парного разряда итогового турнира АТР-2019 французы Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю сыграют сегодня с новозеландцем Майклом Винусом и Равеном Класеном из ЮАР.-0-