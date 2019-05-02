Домрачева из-за болезни не примет участия в церемонии зажжения огня II Европейских игр

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева из-за болезни не сможет принять участия в церемонии зажжения огня II Европейских игр, которая состоится 3 мая в Риме. Об этом сегодня сообщил на пресс-конференции глава фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин, передает ТАСС.

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук

Торжественная церемония зажжения огня эстафеты II Европейских игр "Пламя мира" пройдет в Риме в музейном комплексе Ara Pacis. Первоначально планировалось, что в этом мероприятии примут участие прославленные белорусские спортсмены: четырехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Елена Белова, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева, олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Владислав Гончаров и олимпийская чемпионка в беге на 100 м Юлия Нестеренко.

"К сожалению, Дарья Домрачева из-за болезни не сможет принять участия в этой церемонии", - сказал Георгий Катулин.

Маршрут эстафеты II Европейских игр "Пламя мира", которая также стартует 3 мая в Риме, пройдет через 55 населенных пунктов на территории восьми стран (Италия, Словакия, Словения, Венгрия, Австрия, Чехия, Польша и Беларусь), его протяженность составит 7700 км. В эстафете огня примут участие 450 факелоносцев, 100 волонтеров и 10 хранителей огня. Пламя II Европейских игр поднимется на гору Монблан, посетит достопримечательности стран по пути следования эстафеты, а 12 мая прибудет в Беларусь, где побывает в национальном парке "Беловежская пуща", сплавится по Августовскому каналу, посетит усадьбы Тадеуша Костюшко и Михала Огинского, замки в Мире и Новогрудке, спустится в солевые шахты.

Эстафета огня II Европейских игр продлится 50 дней и завершится 21 июня торжественным зажжением чаши олимпийского огня на центральной арене игр - Национальном олимпийском стадионе "Динамо" в Минске. Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта.-0-

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Итальянской Республике и на Мальте Александр Гурьянов

Фото Андрея Покумейко