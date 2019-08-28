Домрачева рассказала о переезде семьи в Монако

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка, четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева собирается вместе с семьей переехать в Монако. О том, чем живет после завершения карьеры, спортсменка рассказала в интервью порталу "Чемпионат" , сообщает БЕЛТА.

Дарья путешествует, общается с болельщиками и развивает свою линию одежды. "Мы много времени проводим в Минске, бываем и в Норвегии. Вы, наверное, читали, что Уле (восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону, муж Дарьи Домрачевой Уле-Эйнар Бьорндален - Прим. БЕЛТА) раздумывает о проживании в Монако. Он принял такое решение и, естественно, как семья, мы будем следовать за ним, что, конечно, не помешает нам наслаждаться Минском и Беларусью, строить свои планы и здесь. А вообще, много времени мы проводим в разъездах", - отметила она.

Вместе с тем, по словам Дарьи, дома всегда лучше, "родина подпитывает особым образом".

По биатлону олимпийская чемпионка скучает, но о возвращении в спорт не думает. "Выступая, испытываешь особенные чувства, но одновременно это тяжелейший ежедневный труд. Есть какая-то доля грусти. Но сейчас я получаю удовольствие, поддерживая наших спортсменов на трассе", - сказала она, добавив, что рано или поздно спортивный период заканчивается. "Здорово, что мне удалось пройти его с таким накалом абсолютно разных эмоций. Но сейчас другие радости в жизни. И это тоже прекрасно", - поделилась спортсменка.

Сейчас Дарья много времени проводит с маленькой дочкой. Девочка везде путешествует с родителями и побывала во многих странах.-0