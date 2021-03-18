18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" не вышли в 1/4 финала Лиги Европы

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. После ответных поединков 1/8 финала Лиги Европы определились все участники четвертьфинальной стадии сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпионы Украины футболисты донецкого "Шахтера" после разгромного поражения в итальянской столице от "Ромы" (0:3) в Киеве проиграли со счетом 1:2 и завершили выступление в еврокубковом сезоне. Еще один украинский клуб киевское "Динамо" также закончил борьбу, дважды уступив испанскому "Вильярреалу" с одинаковым результатом 0:2.

В английской столице лондонский "Арсенал" проиграл греческому "Олимпиакосу" со счетом 0:1, но прошел в четвертьфинал благодаря более крупной виктории в Пирее - 3:1. Еще один клуб из Лондона "Тоттенхэм" неожиданно уступил в гостях загребскому "Динамо" в дополнительное время (0:3) и выбыл из турнира. На своем поле английская команда выиграла со счетом 2:0.

Норвежский "Мольде" в Будапеште одолел "Гранаду" с результатом 2:1, однако в 1/4 финала пробился испанский клуб, который неделю назад на своем поле выиграл с результатом 2:0.

Шотландский "Глазго Рейнджерс" на своей арене потерпел поражение от пражской "Славии" - 0:2. В Праге была зафиксирована ничья - 1:1.

Английский "Манчестер Юнайтед" после домашней ничьей с итальянским "Миланом" (1:1) в гостях добился победы с минимальным преимуществом - 1:0.

В Берне швейцарский "Янг Бойз" проиграл нидерландскому "Аяксу" из Амстердама с результатом 0:2. В первом матче "Аякс" также был сильнее - 3:0.

Жеребьевка четвертьфинальных пар Лиги чемпионов и Лиги Европы состоится завтра в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.-0-