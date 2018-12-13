Французский "Лион" стал последним участником 1/8 финала Лиги чемпионов

Во время матча "Шахтер" - "Лион". Фото УЕФА

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты донецкого "Шахтера" не смогли выйти в плей-офф Лиги чемпионов и продолжат еврокубковый сезон в 1/16 финала Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашнем матче заключительного тура группы F с французским "Лионом" чемпионы Украины открыли счет в середине первого тайма после удара Жуниора Мораеса. Во втором тайме гости перехватили инициативу и на 65-й минуте игры Набиль Фекир сравнял счет - 1:1. Эта ничья обеспечила "Лиону" путевку в плей-офф ЛЧ. Английский "Манчестер Сити", который досрочно стал участником 1/8 финала чемпионской Лиги, на своем поле обыграл немецкий "Хоффенхайм" со счетом 2:1. Итоговое положение: "Манчестер Сити" - 13 очков, "Лион" - 8, "Шахтер" - 6, "Хоффенхайм" - 3.

Из других групп Лиги чемпионов в 1/8 финала вышли: английские "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" (Лондон), итальянские "Рома", "Ювентус" (Турин), немецкие "Бавария" (Мюнхен), "Боруссия" (Дортмунд), "Шальке" (Гельзенкирхен), испанские "Атлетико" (Мадрид), "Барселона", "Реал" (Мадрид), французский "Пари Сен-Жермен", португальский "Порту", голландский "Аякс" (Амстердам).

В 1/16 финала Лиги Европы сыграют команды, которые финишировали на третьих местах в квартетах ЛЧ: итальянские "Наполи", "Интер" (Милан), бельгийский "Брюгге", испанская "Валенсия", португальская "Бенфика" (Лиссабон), турецкий "Галатасарай" (Стамбул), чешская "Виктория" (Пльзень), украинский "Шахтер" (Донецк).-0-