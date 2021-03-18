Донецкий "Шахтер" не вышел в четвертьфинал Лиги Европы

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольных аренах Старого Света сегодня проходят ответные поединки 1/8 финала Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпионы Украины футболисты донецкого "Шахтера" после разгромного поражения в итальянской столице от "Ромы" (0:3) в Киеве также проиграли - 1:2 и завершили выступление в еврокубковом сезоне.

В английской столице лондонский "Арсенал" уступил греческому "Олимпиакосу" со счетом 0:1, но прошел в четвертьфинал благодаря более крупной виктории в Пирее - 3:1. Норвежский "Молде" в Будапеште одолел "Гранаду" с результатом 2:1, однако в 1/4 финала пробился испанский клуб, который неделю назад на своем поле выиграл с результатом 2:0.

Позже футболисты киевского "Динамо" сыграют в гостях у испанского "Вильярреала". Первую встречу киевляне проиграли у себя дома со счетом 0:2. Шотландский "Глазго Рейнджерс" примет на своей арене пражскую "Славию" (результат первого матча — 1:1), итальянский "Милан" встретится у себя дома с английским "Манчестер Юнайтед" (результат первого матча — 1:1), в Берне швейцарский "Янг Бойз" сыграет с нидерландским "Аяксом" из Амстердам (результат первого матча — 0:3).

Жеребьевка четвертьфинальных пар ЛЕ состоится 19 марта в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.-0-