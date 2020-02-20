Донецкий "Шахтер" победил футболистов "Бенфики" в матче Лиги Европы

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты донецкого "Шахтера" одолели лиссабонскую "Бенфику" со счетом 2:1 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в Харькове прошла с преимуществом украинского чемпиона, но в первом тайме счет не был открыт. Через 10 минут после перерыва хозяева все же добились успеха после точного удара Алана Патрика. Пропустив мяч, гости пошли вперед большими силами, и на 67-й минуте заработали пенальти, который реализовал Пицци. Ничейный счет продержался всего 5 минут - в очередной атаке донецких футболистов победный гол забил Виктор Коваленко.

К этому времени завершились еще 7 встреч:

"Брюгге" (Бельгия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 1:1;

"Айнтрахт" (Франкфурт, Германия) - "Зальцбург" (Австрия) - 4:1;

"Копенгаген" (Дания) - "Селтик" (Глазго, Шотландия) - 1:1;

"Лудогорец" (Разград, Болгария) - "Интер" (Милан, Италия) - 0:2;

"Спортинг" (Лиссабон, Португалия) - "Башакшехир" (Турция) - 3:1;

"Хетафе" (Испания) - "Аякс" (Амстердам, Нидерланды) - 2:0;

"Клуж" (Румыния) - "Севилья" (Испания) - 1:1.

Позже завершатся еще 8 встреч:

"Алкмаар" (Нидерланды) - ЛАСК (Линц, Австрия);

АПОЭЛ (Никосия, Кипр) - "Базель" (Швейцария);

"Байер" (Леверкузен, Германия) - "Порту" (Португалия);

"Вольфсбург" (Германия) - "Мальме" (Швеция);

"Вулверхэмптон" (Англия) - "Эспаньол" (Барселона, Испания);

"Олимпиакос" (Пирей, Греция) - "Арсенал" (Лондон, Англия);

"Глазго Рейнджерс" (Шотландия) - "Брага" (Португалия);

"Рома" (Италия) - "Гент" (Бельгия).

Ответные поединки пройдут 27 февраля.

Игры 1/8 финала состоятся 12 и 19 марта, четвертьфиналы - 9 и 16 апреля, полуфиналы - 30 апреля и 7 мая, финальный поединок Лиги Европы пройдет 27 мая в Гданьске.-0-