Донецкий "Шахтер" победил "Генк" в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольных аренах Старого Света прошли первые встречи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Серебряный призер чемпионата Украины донецкий "Шахтер" одержал волевую викторию в гостевом матче с бельгийским "Генком" - 2:1. В первом тайме хозяева вышли вперед, а после перерыва футболисты донецкой команды дважды поразили ворота соперников.

Болгарский "Лудогорец", который в первом круге выбил из турнира солигорский "Шахтер", не удержал победу в Пирее над греческим "Олимпиакосом" - ничья 1:1. Молдавский "Шериф" из Тирасполя в Белграде также выигрывал у сербской "Црвены звезды", но тоже не смог довести поединок до победы - 1:1

Результаты других матчей: ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) - "Мидтьюлланн" (Хернинг, Дания) - 3:0, "Мальме" (Швеция) - "Глазго Рейнджерс" (Шотландия) - 1:1, "Спарта" (Прага, Чехия) - "Монако" - 0:2, "Клуж" (Румыния) - "Янг Бойз" (Берн, Швейцария) - 1:1.

Сегодня вечером состоятся еще три игры этой стадии чемпионской Лиги. Вице-чемпион России московский "Спартак" примет на своем поле португальскую "Бенфику" из Лиссабона. Спартаковский клуб сейчас тренирует бывший наставник лиссабонской команды Руй Витория. В Загребе хорватское "Динамо" сыграет с польским чемпионом варшавской "Легией", а в Будапеште лучший венгерский клуб "Ференцварош" будет соперничать с чешской "Славией" из Праги.

Ответные поединки за выход в плей-офф состоятся 10 августа.-0-