Донецкий "Шахтер" победил в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты донецкого "Шахтера" обыграли немецкий "Вольфсбург" со счетом 2:1 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Выступая в гостях, чемпионы Украины победили благодаря двум голам бразильцев. В первой половине отличился Жуниор Мораес, а после перерыва Антонио Маркос забил победный гол. Ответная встреча должна состояться 19 марта на поле "Шахтера".

Результаты других стартовых поединков 1/8 финала: "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия) - "Базель" (Швейцария) - 0:3, "Башакшехир" (Стамбул, Турция) - "Копенгаген" (Дания) - 1:0, ЛАСК (Линц, Австрия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 0:5, "Олимпиакос" (Пирей, Греция) - "Вулверхэмптон" (Англия) - 1:1, "Глазго Рейнджерс" (Шотландия) - "Байер" (Леверкузен, Германия) - 1:3.

Матчи "Интер" (Милан, Италия) - "Хетафе" (Испания) и "Севилья" (Испания) - "Рома" (Италия) перенесены из-за угрозы коронавируса.-0-