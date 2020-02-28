Донецкий "Шахтер" сыграет с "Вольфсбургом", "Севилья" против "Ромы" и другие пары 1/8 финала Лиги Европы

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне сегодня состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Донецкий "Шахтер" поспорит за выход в четвертьфинал с немецким "Вольфсбургом". Первую встречу чемпионы Украины проведут 12 марта на выезде, а 19 марта примут соперников на своем поле.

Составы остальных пар 1/8 финала Лиги Европы:

"Глазго Рейнджерс" (Шотландия) - "Байер" (Леверкузен, Германия),

ЛАСК (Линц, Австрия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия),

"Интер" (Милан, Италия) - "Хетафе" (Испания),

"Севилья" (Испания) - "Рома" (Италия),

"Башакшехир" (Стамбул, Турция) - "Копенгаген" (Дания),

"Олимпиакос" (Пирей, Греция) - "Вулверхэмптон" (Англия).

Соперник швейцарского "Базеля" определится сегодня вечером после ответной встречи австрийского "Зальцбруга" и немецкого "Айнтрахта" из Франкфурта. В первом матче немецкий клуб победил австрийскую команду у себя дома с крупным счетом 4:1.

Матчи 1/8 финала пройдут 12 и 19 марта, четвертьфиналы намечены на 9 и 16 апреля, полуфиналы - 30 апреля и 7 мая. Финальный поединок Лиги Европы состоится 27 мая в Гданьске.-0-