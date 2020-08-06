Донецкий "Шахтер" пробился в 1/4 финала футбольной Лиги Европы

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты донецкого "Шахтера" пробились в четвертьфинальную стадию Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В ответном матче 1/8 финала чемпионы Украины разгромили в Киеве немецкий "Вольфсбург" со счетом 3:0. В их первой встрече 12 марта в Германии "Шахтер" сумел добиться победы с результатом 2:1. В четвертьфинале соперником будет победитель пары "Базель" (Швейцария) - "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия). В первой игре базельцы выиграли со счетом 3:0.

Еще одним участником 1/4 финала стал датский "Копенгаген", победивший на своем поле турецкий "Башакшехир" из Стамбула с результатом 3:0. В первом матче турецкая команда выиграла с минимальным перевесом - 1:0. В борьбе за выход в полуфинал соперником "Копенгагена" будет английский "Манчестер Юнайтед", который дважды переиграл австрийский ЛАСК - 5:0 (в гостях) и 2:1 (дома).

В немецком Гельзенкирхене итальянский "Интер" из Милана взял верх над испанским "Хетафе" - 2:0. В 1/4 финала миланцы сыграют с победителем пары "Байер" (Леверкузен, Германия) - "Глазго Рейнджерс" (Шотландия). В их первом матче немецкий клуб выиграл со счетом 3:1.

Сегодня в немецком Дуйсбурге испанская "Севилья" встретится с итальянской "Ромой". Победитель в 1/4 финала будет играть с лучшей командой пары "Вулверхэмптон" (Англия) - "Олимпиакос" (Пирей, Греция; первый матч - 1:1).

Начиная с четвертьфинальной стадии все матчи Лиги Европы пройдут на аренах Германии.

Четвертьфинальные встречи состоятся 10 и 11 августа, полуфиналы - 16 и 17 августа. Решающий поединок будет сыгран 21 августа в Кельне.

Все матчи будут проходить без зрителей до дальнейшего уведомления УЕФА.-0-