Донецкий "Шахтер" пробился в 1/8 финала футбольной Лиги Европы

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты донецкого "Шахтера" одолели по сумме двух встреч лиссабонскую "Бенфику" в 1/16 финала Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После победы в Харькове со счетом 2:1 чемпионы Украины в португальской столице добились ничьей - 3:3 и пробились в 1/8 финала. По ходу выездной игры "Шахтер" уступал 1:3, но в итоге сумел добиться нужного результата.

Кроме "Шахтера" в 1/8 финала вышли шотландский "Глазго Рейнджерс", немецкие "Байер" (Леверкузен), "Вольфсбург", английский "Манчестер Юнайтед", итальянские "Интер" (Милан), "Рома", датский "Копенгаген", турецкий "Башакшехир" (Стамбул), испанские "Хетафе", "Севилья", австрийский ЛАСК (Линц), швейцарский "Базель", английский "Вулверхэмптон" и греческий "Олимпиакос" (Пирей, Греция).

Встреча "Зальцбруг" (Австрия) - "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия) состоится сегодня вечером. В первом матче немецкий клуб победил австрийскую команду у себя дома с результатом 4:1.

Жеребьевка пар 1/8 финала пройдет сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, а сами матчи состоятся 12 и 19 марта. Четвертьфиналы намечены на 9 и 16 апреля, полуфиналы - на 30 апреля и 7 мая, финальный поединок Лиги Европы пройдет 27 мая в Гданьске.-0-