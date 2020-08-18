Донецкий "Шахтер" проиграл "Интеру" и не попал в финал футбольной Лиги Европы

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты донецкого "Шахтера" не смогли пробиться в финал Лиги Европы, уступив итальянскому "Интеру" из Милана с результатом 0:5, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Полуфинальный поединок в Дюссельдорфе чемпионы Украины крайне неудачно. В первом тайме "Шахтер" пропустил лишь однажды, а после перерыва в его ворота влетело еще четыре мяча. По два гола в этой встрече забили Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку, еще один мяч в активе Данило Д'Амброзио.

Таким образом, в финальном матче Лиги Европы 21 августа в Кельне "Интер" встретится с испанской "Севильей", которая в первом полуфинале одержала волевую викторию над английским "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1.

Решающие матчи главного континентального турнира - Лиги чемпионов - пройдут в португальском Лиссабоне. В полуфиналах встретятся представители Германии и Франции: 18 августа "Пари Сен-Жермен" сыграет с "Лейпцигом", а 19 августа мюнхенская "Бавария" будет соперничать с "Лионом".

Финал чемпионской Лиги состоится 23 августа.-0-