Донецкий "Шахтер" сыграет с "Бенфикой" в 1/16 финала футбольной Лиги Европы

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионы Украины футболисты донецкого "Шахтера" встретятся с лиссабонской "Бенфикой" в 1/16 финала Лиги Европы. Таков результат жеребьевки, состоявшейся в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первую встречу "Шахтер" проведет 20 февраля 2020 года на своем поле, ответный - 27 февраля в столице Португалии.
Составы остальных пар:
"Айнтрахт" (Франкфурт, Германия) - "Зальцбург" (Австрия);
"Алкмаар" (Нидерланды) - ЛАСК (Линц, Австрия);
АПОЭЛ (Никосия, Кипр) - "Базель" (Швейцария);
"Байер" (Леверкузен, Германия) - "Порту" (Португалия);
"Брюгге" (Бельгия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия);
"Вольфсбург" (Германия) - "Мальме" (Швеция);
"Вулверхэмптон" (Англия) - "Эспаньол" (Барселона, Испания);
"Копенгаген" (Дания) - "Селтик" (Глазго, Шотландия);
"Лудогорец" (Разград, Болгария) - "Интер" (Милан, Италия);
"Олимпиакос" (Пирей, Греция) - "Арсенал" (Лондон, Англия);
"Глазго Рейнджерс" (Шотландия) - "Брага" (Португалия);
"Рома" (Италия) - "Гент" (Бельгия);
"Спортинг" (Лиссабон, Португалия) - "Башакшехир" (Стамбул, Турция);
"Хетафе" (Испания) - "Аякс" (Амстердам, Нидерланды);
"Клуж" (Румыния) - "Севилья" (Испания).
Матчи 1/16 финала пройдут 20 и 27 февраля, игры 1/8 финала состоятся 12 и 19 марта, четвертьфиналы - 9 и 16 апреля, полуфиналы - 30 апреля и 7 мая, финальный поединок Лиги Европы пройдет 27 мая в Гданьске.-0-